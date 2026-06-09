Det ser mørkt ut for «The Bear» i traileren til den siste sesongen

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Hvis du har sett ferdig sesong 4 av The Bear og lurt på hva som skulle skje med Carmy etter at han tilsynelatende forlot restauranten for å satse på andre ting i livet, trenger du ikke å bekymre deg, for traileren for den nye sesongen forteller oss at han er tilbake, selv om han ser ut til å bli skjøvet til side. I tillegg er restauranten, som alltid, på randen av fullstendig kollaps.

Sesong 5 av The Bear handler om en siste sjanse. Restaurantbygningen skal selges, matleverandøren har kuttet ut heltene våre, men de skal likevel lage deilig mat. Mye av traileren fokuserer på Sidney og Richie, fanfavorittene som har utviklet seg mest gjennom hele serien. Det ser ut til at det er mer opp til dem enn Carmy å redde The Bear, ettersom han trekker seg tilbake.

Vi får se hvordan finalen ender når The Bear sesong 5 kommer den 25. juni. Kan restauranten holde åpent? Vi vet ikke, men vi vet at alle vil støtte hverandre, og det venter sannsynligvis både gode og hjerteskjærende øyeblikk.