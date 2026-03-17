Det ser ut som om det har vært noen tøffe år for Paul Atreides i Dune: Part Three's første plakater

Det er fortsatt i underkant av ni måneder igjen til Dune: Part Three kommer på kino (noe som betyr at hvis du vil ha en Dune-baby, har du dårlig tid). Den tredje delen av Denis Villeneuves trilogi kommer i desember, og i går kveld ble de første plakatene avslørt for filmen, som viser frem skuespillerne før den "episke avslutningen".

Vi fikk se gamle favoritter fra Dunes fortid, som Timothée Chalamet, Jason Momoa, Rebecca Ferguson og Zendaya, i tillegg til nye fjes som Robert Pattinson, Isaach de Bankolé og Anya Taylor-Joy (ja, hun var med i forrige film, men bare i en kort scene).

Chalamet ser ut til å ha tung sminke rundt øynene, og viser et mer værbitt utseende for Paul Atreides. Dune: Messias, som den tredje filmen er basert på, finner sted tolv år etter den første historien, så vi kan forvente å se en eldre, mer moden versjon av Muad'Dib som håndterer de prøvelser og trusler som følger med det å være keiser. Den første teaseren for filmen slippes i dag, kl. 16:00 GMT/17:00 CET, direkte på TikTok.