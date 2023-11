Det ser ut til at Among Us får en stor indie-crossover.

HQ

Det ser ut til at InnerSloth snart er klar til å bringe en massiv indiespill-crossover til Among Us. I en teaser som er delt på X, sier utvikleren: "wow indie games are so cool. it'd be even cooler if they did stuff together one day. haha. imagine. ha." I tillegg har de lagt ut et bilde med silhuetter av mange av de mest populære indiespillene de siste årene.

Som du kan se på bildet nedenfor, ser det ut til at Untitled Goose Game, Celeste og A Hat in Time er blant de teasede titlene.

Det er ikke sagt noe konkret om når vi får høre mer om samarbeidet eller når det vil debutere, men kanskje vi kan se mot The Game Awards for en kunngjøring, ettersom det har vært Among Us nyheter under Geoff Keighley-presentasjoner tidligere.