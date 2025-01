Det ser ut til at BioWare allerede er ferdig med Dragon Age: The Veilguard

HQ

Selv om det slett ikke er uvanlig at utviklere går videre fra enspiller-spill ganske raskt etter debuten, er det mer uvanlig at en utvikler kommer til den konklusjonen etter bare noen få måneder. Dette ser ut til å være det som skjer med Dragon Age: The Veilguard, ettersom en ny oppdatering har kommet med noen særegne formuleringer som antyder at BioWare er ferdig med spillet og ikke har til hensikt å oppdatere det videre.

I oppdateringsnotatene for Update 5, BioWare stater: "Hei alle sammen. Takk til dere alle for at dere har spilt Dragon Age: The Veilguard; vi var så fornøyde med spillets stabilitet ved lanseringen og håper dere har hatt glede av våre Quality of Life-oppdateringer siden da. Nå som spillet er stabilt, går vi over til å overvåke eventuelle spillbrytende feil hvis de skulle oppstå. Dareth shiral!"

Den siste biten av alvisk sies å oversettes til "trygg reise" eller "farvel" ifølge Eurogamer, noe som ytterligere antyder at dette er slutten på veien for tittelen.

Dette kommer også ettersom spillet ikke har klart å oppfylle salgsforventningene for EA og til og med delvis ført til at selskapets aksjer har sett et massivt fall i det siste. Det virker nå virkelig som om alle BioWares egg ligger i den kommende Mass Effect-kurven.

Når det gjelder hva denne oppdateringen adresserer, kan du se hele listen over forbedringer av livskvaliteten og feilrettinger nedenfor:

Livskvalitetsendringer :



Anbefalte nivåer har blitt lagt til i sideoppdrag som spillere kan motta på betydelig lavere nivåer.



Feilrettinger: