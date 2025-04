Det ser ut til at det kan bli et Super Nintendo Land i Storbritannia etter hvert Universal har bekreftet at de bygger en ny park.

HQ For europeere som ønsker å besøke Harry Potters magiske verden eller Super Nintendo Land, vil det bli en ganske kostbar affære. De ligger i Universal Studios og finnes hovedsakelig i Japan (Osaka) og USA (Los Angeles og Orlando). Men ... snart kan det bli enklere. Variety skriver at Comcast NBCUniversal har annonsert planer om å bygge en Universal-park i Storbritannia. Comcasts administrerende direktør Mike Cavanagh kommenterer : "Dette er en spesiell og historisk milepæl for selskapet vårt, ettersom vi fortsetter å akselerere veksten i temaparkvirksomheten vår og gleder publikum over hele verden. Den enestående historiefortellingen og teknologiske innovasjonen som det utrolige teamet hos Universal Destinations & Experiences bringer til live, er et perfekt supplement til den britiske kreative kunst- og turistindustrien." Dessverre tar det litt tid å bygge disse gigantiske attraksjonene, og denne britiske Universal-parken vil ikke åpne før i 2031, hvis alt går etter planen.