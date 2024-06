Det ser ut til at en PlayStation-versjon av Palworld er på vei

HQ

Det er ikke så ofte PlayStation-fans blir utelatt fra en trendopplevelse, men det var definitivt tilfelle da Palworld stormet inn på scenen i begynnelsen av året. Den nettbaserte monsterfangstopplevelsen debuterte som et Early Access-spill og skjøt raskt i været for å bli et av de største Steam-spillene gjennom tidene, samtidig som det også toppet mange Xbox-spillerlister.

Men det ser ut til at PlayStation-fans endelig vil kunne bli med på moroa snart, ettersom utvikler Pocketpairs community manager nå erter det som ser ut til å være en PS-versjon av tittelen. På X har Bucky skrevet om fargede hjerter og lagt til et blått hjerte til en svart, grønn og hvit trio. Dette har selvfølgelig ført samfunnet til et opprør om at en PS-versjon er i ferd med å fungere.

Dette er selvfølgelig ikke en bekreftelse på versjonen, men det virker som en veldig tydelig referanse til at en PlayStation-versjon av spillet er på vei til en viss grad. Spørsmålet er nå om et rødt hjerte noen gang vil bli lagt til i den samlingen også ...