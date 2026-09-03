Det ser ut til at et nytt «Lollipop Chainsaw»-spill skal vises frem på Tokyo Game Show

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Vi har knapt kommet oss over alle avsløringene og nyhetene fra Gamescom, men allerede er det en ny stor messe i sikte: Tokyo Game Show 2026 finner sted senere denne måneden. Vi vet allerede at en kultklassiker er på vei tilbake til skjermene våre, da det ser ut til at et nytt Lollipop Chainsaw-spill skal avsløres på messen.

Dette ble vist frem på Twitter/X, fra den offisielle kontoen til Lollipop Chainsaw New Project. Vi har visst siden i fjor at Dragami Games har jobbet med et nytt Lollipop Chainsaw-prosjekt, og det er også en anime under produksjon. Det ser ut til at utvikleren nå endelig er klar til å vise litt mer av Juliets neste eventyr.

Etter feiringen av Juliets bursdag i går fikk vi se noen nye illustrasjoner som viser Juliet i sin karakteristiske korte skjørt og en letterman-jakke. Zombiehender strekker seg opp rundt henne, men det ser ut til at hun har en skinnende ny motorsag klar til å rive dem i stykker.

Innlegget på sosiale medier nevner spesifikt at Dragami Games kommer til Tokyo Game Show. Utvikleren var der i fjor og viste frem « Lollipop Chainsaw RePOP på Nintendo Switch 2, men i år ser det ut til at de vil tilby noe helt nytt.