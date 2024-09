Det ser ut til at Final Fantasy Pixel Remaster er i ferd med å bli kunngjort for Xbox

HQ

I dag (torsdag) kl. 12:00 er det tid for Xbox Tokyo Game Show 2024 Broadcast, et Xbox-arrangement hovedsakelig dedikert til det japanske publikummet. Nøyaktig hva vi vil se er ikke kjent, men i det minste en av tingene som vil bli vist ser ut til å ha lekket.

Som trådbrukeren Wario64 nå påpeker, dukket det opp et Final Fantasy Pixel Remaster-banner i Xbox-dashbordet sent onsdag kveld. Gitt at samlingen (som inkluderer remastered-utgaver av Final Fantasy 1-6) ikke er tilgjengelig for Xbox, er det absolutt et tegn på at noe er opp med tanke på søkelyset den har fått.

Ettersom dette er fenomenale klassiske spill som burde bli oppdaget av flere, er dette veldig gode nyheter. Dessuten står det "ute nå" på tysk på banneret, så det er mye som tyder på en overraskende utgivelse...

Vi kommer selvfølgelig til å dekke Xbox-arrangementet, og du vil kunne lese om alt som skjer her på Gamereactor ved lunsjtider.