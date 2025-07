Det ser ut til at Fire Emblem er i ferd med å få en oppfølger

HQ

At Nintendo jobber med et nytt Fire Emblem -spill, er en selvfølge. Serien er en av selskapets mest populære, og den siste delen - Fire Emblem Engage - ble utgitt for to og et halvt år siden. Så ... det er på tide at noe nytt blir avslørt.

Nå er det et veldig tydelig tegn på at noe er på gang, ettersom en kontraktsansatt som jobbet hos Nintendo tidligere i år skrev på LinkedIn-profilen sin at han var involvert i "The Sequel of Nintendo's SRPG (Tactical role-playing game) on Switch2". Det trenger selvfølgelig ikke nødvendigvis å være Fire Emblem, men det er ikke mye annet hos Nintendo som passer til denne beskrivelsen.

Etter lanseringene av Mario Kart World og Donkey Kong Bananza er det mange som lurer på hva som blir de neste store titlene fra Nintendo. Metroid Prime 4: Beyond er selvsagt et godt bud, men det sier seg selv at det vil komme flere spill enn det.