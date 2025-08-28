Det ser ut til at Gears of War-sagaen vil fortsette med flere spill på PlayStation 5

HQ

I dag skjedde noe som ville vært helt utenkelig for bare noen få år siden ... Gears of War: Reloaded ble utgitt for PlayStation 5, og det ser ut til at The Coalition ikke har kuttet hjørner. Ifølge Digital Foundry er det i hovedsak like bra som Xbox Series X -versjonen, og hvis du har en PlayStation 5 Pro, er det enda bedre.

Så langt har Microsofts spill solgt utrolig bra på Sonys konsoll, og vi vet ennå ikke hvordan det vil gå med Gears remasteren, men vi mistenker at flere spill i serien vil bli utgitt. Så hva baserer vi den påstanden på?

Vel, Insider Gaming rapporterer nå at alle som plukker opp Platinum Trophy for PlayStation 5 kan lese følgende beskrivelse: "Eventyret ditt er over, for nå ..."

Dette ser ut til å bekrefte at eventyret vil fortsette. Om dette betyr ytterligere remastere av Gears of War 2 og Gears of War 3, eller om de refererer til Gears of War: E-Day (eller noe annet), er noe vi bare kan spekulere i.