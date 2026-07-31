Det ser ut til at innspillingen av filmen « Elden Ring er avsluttet

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Godt over et år før den har premiere på kino i mars 2028, er produksjonen av filmen « Elden Ring avsluttet. Et medlem av filmteamet har vist frem sin avslutningsgave for filmen, noe som tyder på at Alex Garlands A24-fantasyepos vil ha god tid til etterproduksjon, sannsynligvis på grunn av alle effektene som trengs for å gi «Lands Between» liv.

Som rapportert av Polygon, delte rekvisitør Sean Schofield et bilde av sin avslutningsgave på Instagram. Den kom med et kort fra Garland samt andre sentrale medlemmer av filmteamet på settet, der de takket alle for deres harde arbeid. «Drømmejobben som overgår alle drømmejobber. Seks hele måneder med blod, svette og tårer for å lage de kuleste tingene noensinne, sammen med de aller beste. Kan ikke dele noe mer på veldig lenge, men jeg kunne ikke vært mer stolt av det vi har fått til,» skrev Schofield.

Innlegget på Instagram er siden blitt slettet, men kitconnor.italia (man må bare elske fan-kontoer) fikk tak i bildet og delte det før det ble slettet. Det er mulig at Schofield ble bedt om å fjerne innlegget for å unngå at detaljer om filmen skulle lekke ut, men ryktet har allerede spredd seg om at filmen « Elden Ring er så mye nærmere ferdigstillelse.

Avhengig av hvor mange spesialeffekter filmen har og hvor lang tid etterproduksjonen tar, er det ikke uvanlig at innspillingen avsluttes godt over et år før filmens premiere. A24 satser stort på at « Elden Ring skal bli en suksess, og for å oppnå det må de sørge for at alt ser helt perfekt ut.

Filmen « Elden Ring har premiere 3. mars 2028.