Det ser ut til at Leo kommer tilbake

Netflix og Adam Sandler er som to dråper vann. Skuespilleren og strømmetjenesten har samarbeidet om en hel rekke prosjekter, blant annet kritikerroste suksesser som Uncut Gems, tullete komedier som Hubie Halloween, kommende sci-fi-dramaer som Spaceman, og til og med familieanimasjoner som Leo.

Når det gjelder sistnevnte, har The Wrap nå rapportert at Netflix allerede er i diskusjoner om å lage en oppfølger til Leo, og Netflix' co-CEO Ted Sarandos legger til at "animasjonsteamet går på alle sylindre."

Dette er ikke et klart grønt lys ennå, men det ser ut til at filmen gjorde det bra nok til å vekke interessen til Netflix-ledelsen, som nå er sulten på mer av Sandlers animerte geriatriske øgle.

