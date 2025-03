Det ser ut til at mer Saw kan være på vei

HQ

Nylig virket det som om Lionsgate hadde bestemt seg for å trykke på pause på fremtiden til Saw-franchisen ved å skrote alle planer for Saw XI. Dette fikk mange til å lure på hva som var neste for skrekkserien, og hvis en nylig LinkedIn-endring er noe å gå etter, kan noe betydelig være i umiddelbar horisont.

Vi så dette fordi den fryktinngytende Billy the Puppet har tatt til LinkedIn av alle steder for å oppdatere ansettelsesstatusen sin. Han regnes som "#employed" på plattformen, og forlenger sin ansettelse i produksjonsselskapet som en såkalt "life coach".

Dette er på ingen måte en bekreftelse på et nytt Saw -prosjekt, men det ser definitivt ut til å antyde at noe er på gang, ellers må man anta at Lionsgate ikke ville tatt seg bryet med å oppdatere en sosial plattform som sådan.

Vil du se Billy the Puppet i et annet Saw -prosjekt?