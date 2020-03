Det ser ut til at Mila Jovovich vender tilbake i ny Resident Evil-serie på Netflix

Capcom har virkelig fått Resident Evil-serien tilbake på sporet via skrekkspillet Resident Evil 7: Biohazard, samt to solide remakes av klassiske titler, men det samme har ikke helt skjedd med filmene. Som kjent lagde regissør Pawl W.S. Anderson og skuespilleren Mila Jovovich et hav av filmer i universet, og de ble alle møtt med middelmådige anmeldelser.

I fjor begynte et rykte å svirre om at Netflix har gitt grønt løs til en mørkere skrekkinspirert Resident Evil-serie, og nå sier et nytt rykte at det nå er en under utvikling, med Mila Jovovich i hovedrollen.

WeGotThisCovered har visstnok snakket med en rekke anonyme kilder tett på prosjektet, som sier at Mila Jovovich skal vende tilbake som Alice i en ny Resident Evil-serie på Netflix.

"According to our intel, the streaming service's two Resident Evil projects will exist independently of each other, with the previously-announced series set to follow a separate narrative, while the Jovovich-starring show will take place after the events of the movie franchise. Plot details are scarce at the moment, but it will reportedly once again involve the shady Umbrella Corporation."