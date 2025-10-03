Det ser ut til at Mortal Kombat 1 kan være på vei til Game Pass

HQ

Xbox Game Pass-titlene for oktober er ennå ikke kunngjort, men vi vet kanskje allerede om et av de nye tilleggene som er i horisonten. Som flere Xbox-spillere har lagt merke til, er det nå et Game Pass Ultimate-banner i dashbordet, der Mortal Kombat 1 er tydelig oppført - det eneste er at det ikke er inkludert i abonnementet og heller ikke har blitt kunngjort.

Det virker usannsynlig at vi har et tilfelle av "grafisk designer gone rogue" (selv om den menneskelige faktoren er noe vi aldri kan utelukke), og spill i serien har vært inkludert før. Vi spår derfor at det bare er et spørsmål om tid før det dukker opp og gleder sultne fans av kampspill.