Det ser ut til at New Super Lucky's Tale er på vei til PlayStation 4

Du ser på Annonser

De som elsker 90-tallets tredimensjonale plattformspill, som Banjo-Kazooie, så generel ut til å like Super Lucky's Tale da det kom til PC og Xbox One i 2017. I fjor kom det en forbedret versjon til Switch, New Super Lucky's Tale, og nå er det mye som tyder på at PlayStation 4 står for tur.

Det er Gematsu som noterer at spillet er listet med omslag og alt til PlayStation 4 på sider som spanske Amazon, britiskeGame og franske Espace Culturel. I skrivende stund hr det ikke blitt offisielt annonsert, men regn med at det kan skje når som helst.