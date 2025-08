Det ser ut til at produksjonen på Sekiro: Shadows Die Twice anime-serien kan være i gang allerede nå

HQ

Selv om det har vært bekreftet en stund nå, er det noen videospilltilpasninger til anime som ennå ikke har tatt spranget fra prosjekt til papir (eller celluloid, hvis du vet hva jeg mener). En av dem er Ghost of Tsushima-serien, og en annen er Sekiro: Shadows Die Twice, selv om sistnevnte kan være nærmere enn vi tror.

Vi sier det fordi en ResetEra-bruker ved navn vestan har gjort oppmerksom på et webdomene som er registrert i Japan av Kadokawa (selskapet som ikke bare eier anime-studioer, men FromSoftware selv) har registrert et nettsted som heter sekiro-anime.jp, noe som etterlater liten tvil om dets mulige funksjon.

Selv om det ikke betyr at vi får en kunngjøring med det første, indikerer det faktum at et slikt prosjekt allerede har en nettside, at arbeidet skrider godt frem, og kanskje er det en mulig kunngjøring å se på The Game Awards.

Forventer du å se en Sekiro: Shadows Die Twice anime-serie snart?