Det ser ut til at Sophie Turner er så godt som bekreftet som Lara Croft for Prime Videos Tomb Raider-serie

For noen uker siden rapporterte vi om nyheten om at Game of Thrones og X-Men alumni Sophie Turner ble sett på som en av skuespillerne som testet for rollen som Lara Croft i Prime Videos serieadaptasjon av Tomb Raider. Vel, det ser ut til at Turner nå er så godt som bekreftet for å overta pliktene til det berømte britiske videospillikonet, ettersom Deadline nå har rapportert at hun er i forhandlinger om å bli låst til rollen.

Ingen bekreftelse er gitt av Amazon MGM Studios ennå, men det ser ut som om Turner har slått ut Lucy Boynton for rollen, som begge ble hevdet å teste for det for sent.

Dette vil være tredje gang Lara Croft blir filmatisert, etter at Angelina Jolie og Alicia Vikander tidligere har gitt sitt syn på den berømte karakteren. Denne kommende Prime Video -serien vil bli skrevet og skapt av Fleabag -skaperen og Indiana Jones and the Dial of Destiny's Phoebe Waller-Bridge, og selv om vi ennå ikke har en utgivelsesdato eller et vindu for serien, vil låsing av Turner forhåpentligvis bety at produksjonen ikke vil være for langt unna.