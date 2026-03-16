Det ser ut til at Tingeling er den neste i køen for en Disney live-action-film

Disney elsker å gjøre om sine animerte og dataanimerte klassikere, og som vi nylig rapporterte, jobber de for tiden hardt med en nyinnspilling av Tangled, så vel som Moana og en oppfølger til Lilo & Stitch. Men det er åpenbart ikke det eneste prosjektet de jobber med, og Deadline rapporterer at de også har en Peter Pan-spin-off i arbeid.

Mest sannsynlig uten Peter Pan, men den vil i stedet fokusere på hans lille fevenn Tinker Bell. Dette er langt fra første gang vi har hørt om dette prosjektet; den samme ideen ble rapportert om for ti år siden, med Reese Witherspoon en gang vurdert for tittelrollen. Liz Heldens og Bridget Carpenter (Friday Night Lights og Only Murders in the Building) er angivelig involvert som manusforfattere, men bortsett fra det vet vi ingenting om prosjektet.

Etter suksessen med Lilo & Stitch har Disney tilsynelatende satset på live-action-remakes igjen, så vi mistenker at vi ikke trenger å vente for lenge på flere oppdateringer om dette prosjektet.

