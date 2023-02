Det ser ut til at Twisted Metal-serien kommer i år

HQ

Det ser ut som på toppen av den pågående og strålende The Last of Us serien, og Gran Turismo filmen i sommer, i år vil markere utgivelsen av en annen PlayStation Productions prosjekt. En nylig tweet fra PlayStation's produktsjef og leder for PS Productions, Asad Qizilbash, har antydet at Twisted Metal-showet også kommer i år.

Tweeten dreier seg om en heistur på PS Productions HQ, som viser bilder av The Last of Us og Gran Turismo for å hype opp begge prosjektene, og er tekstet med den veldig klare teksten:

"PlayStation Productions i år i en heistur. Du kan ikke se meg, men hodet mitt brenner også".

For alle som ikke er kjent med hva den siste halvdelen av tweeten kan hentyde til, vil vi bare legge igjen et bilde av Twisted Metal nedenfor for deg.

Det skal sies at det faktisk ikke har vært noen omtale av en utgivelsesdato for Twisted Metal-serien ennå, og at den siste offentlige kunngjøringen vi fikk var skreddersydd for Peacock å plukke opp prosjektet tidlig i fjor.