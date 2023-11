Det ser ut til at Ubisoft tester ut reklame i spillet.

HQ

Vi har hørt at du liker innlevelse i spill, så vi har sørget for at når du åpner kartet, vil det bli brutt når du ser en annonse for vår nyeste tittel. Det ser i hvert fall ut til å være Ubisofts nye strategi for øyeblikket.

En bruker på Reddit delte et klipp av dem som åpnet kartet i Assassin's Creed Odyssey bare for å bli møtt med et tilbud på 20% avslag på Assassin's Creed Mirage. Dette er ikke så veldig bekymringsfullt, ettersom det er en annonse for et Ubisoft-spill, og den forteller deg om et engangstilbud, men det ødelegger likevel følelsen av innlevelse, og mange spillere var ikke glade for det.

Det er usannsynlig at dette kommer til å bli begynnelsen på annonser i alle spillene våre, da det igjen virker som om Ubisoft virkelig ønsket å fremheve Black Friday-tilbudet. La oss få vite hva du synes, men hvis du er på jakt etter Black Friday-tilbud, kan du sjekke ut den omfattende listen vår her.