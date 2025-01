Det ser ut til at vi kan få se den nye Jet Set Radio i år

Et av de mest minneverdige og ikoniske spillene fra Dreamcast-æraen er det frekke, underholdende, sprø og originale Jet Set Radio der vi fikk rollen som en gjeng ganske vennligsinnede gjengmedlemmer som skulle spre frihet gjennom graffiti.

HQ

Det fikk en bejublet oppfølger til Xbox kalt Jet Set Radio Future, men siden har vi ikke hørt noe mer fra serien. Under The Game Awards 2023 bekreftet imidlertid Sega at serien vil gjøre comeback, og ettersom den fyller 25 år i sommer, ser det ut til at vi kan få se de første håndfaste livstegnene. Her er hva spilldirektør Masayoshi Kikuchi fortalte 4Gamer om det (oversatt av Bing) :

"Vi fortsetter å jobbe med det nye Jet Set Radio. 2025 er forresten også 25-årsjubileet for Jet Set Radio, og vi funderer på hvordan vi skal feire det."

Det høres ut som et hint om at det kanskje er på tide å vise frem spillet. Vi krysser i hvert fall fingrene.