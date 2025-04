Det ser ut til at vi kan forvente små filstørrelser for spill på Switch 2 Til tross for at konsollen har mye mer intern lagringsplass.

HQ Switch hadde bare 32 gigabyte lagringsplass, noe som dessverre sjelden var tilstrekkelig til tross for at spillene ofte var forbilledlig små. Switch 2 tilbyr imidlertid 250 gigabyte, noe som har gjort folk glade, men hvis spillene samtidig blir mye større, blir det fort spist opp. Heldigvis ser det ut til at Nintendo fortsatt er opptatt av å holde filstørrelsene nede, og Bluesky-brukeren Wario64 har oppsummert hva som skjer av spillene som er avslørt på eShop. Det viser seg at en helt ny tittel som Donkey Kong Banaza bare er 10 gigabyte stort, og det største er Mario Kart World på fortsatt svært håndterbare 23,4 gigabyte. Sannsynligheten for at du må oppgradere lagringsplassen din ved lansering er med andre ord fullstendig ikke-eksisterende.