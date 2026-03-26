Det ser ut til at vi snart vil høre mer om den neste Bloodrayne-utgivelsen veldig snart

Er Bloodrayne tilbake? Vel, både ja og nei. Fans av den halvt vampyr, halvt menneskelige Rayne får ikke en helt ny utgivelse eller en fullstendig nyinnspilling av hennes nazidrepende eventyr, men de vil få de tre remastrede opplevelsene som hittil er laget på én plate/Nintendo Switch-kassett.

I går kveld avslørte Strictly Limited Games på sosiale medier at vi kan forvente Bloodrayne-nyheter i morgen, som i dag, 26. mars. Når vi tar en titt på SLGs nettsted, ser vi at de allerede har kunngjort det som sannsynligvis vil være samtaleemnet for dagens nyheter, som er en Bloodrayne Collection, med de tre remastrede spillene i en pakke, enten for PS5 eller Nintendo Switch.

Med en generell utgivelsesdato på nettstedet i 2026, forestiller vi oss at vi vil få dette innsnevret til et utgivelsesvindu eller til og med fast dato senere. Mens fans som allerede har fått og spilt Bloodrayne, Bloodrayne 2 og Bloodrayne Betrayal kanskje tror det ikke er noe nytt utenfor en konsolidert opplevelse, kommer denne samlingen også med ekstrautstyr og funksjoner som ikke er omtalt i noen av de tidligere remastrene, så vi må holde øye med.