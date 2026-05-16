Det ser ut til at Xbox har endret navn til XBOX

Tidligere denne uken rapporterte vi at Xbox-sjefen Asha Sharma var i gang igjen, og spurte Xbox-fansen via sosiale medier om Xbox kanskje burde endre det skrevne navnet til XBOX, som er slik det staves i logoen. Selv om mange likte Xbox, vant XBOX til slutt, og det ser ut til at hun mente alvor med spørsmålet.

I skrivende stund har Xbox endret navn til XBOX på X, mens offisielle kontoer på Bluesky og Threads fortsatt heter Xbox. Forhåpentligvis kommer det en avklaring denne uken, men det ser ut til at vi fremover kan komme til å se XBOX i pressemeldinger, presentasjoner og annen kommunikasjon fra Microsoft.

Hva synes du om dette, og kommer du selv til å skrive Xbox eller XBOX?