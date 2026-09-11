Det sies at Destin Daniel Cretton også skal regissere den neste « Spider-Man-filmen

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Selv om mange sikkert hadde regnet med at « Spider-Man: Brand New Day ville bli en suksess på kino, var det få som kunne ha forutsett at den så lett ville bli den tredje mest innbringende filmen gjennom tidene, med den helt gigantiske summen på 2,412 milliarder dollar så langt – og tallet stiger fortsatt.

Det er nettopp derfor det ikke er overraskende at Marvel Studios og Disney ønsker å legge brikkene på plass igjen for å gjenta suksessen, om man så vil. Vi sier dette fordi det i en fersk rapport fra Deadline kort nevnes at regissør Destin Daniel Cretton for tiden er aktuell til å regissere også den neste Spider-Man-filmen, noe som vil føre til et gjenmøte med Tom Hollands spindelvever.

Rapporten sier nærmere bestemt: «Cretton har mange jern i ilden, blant annet den uunngåelige neste Spidey-filmen og en Naruto-film. Følg med.»

Alt dette skjer samtidig som Cretton også har påtatt seg ansvaret for å gjøre «Hawaii Five-O» om til et kinofilmprosjekt for Paramount Pictures – en film som sannsynligvis må vente en stund hvis Marvel banker på døra og presser på for enda en gigantisk Spider-Man-blockbuster.

Synes du det er riktig å hente inn Cretton igjen til «Spider-Man 5»?