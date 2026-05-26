Det siste amerikanske angrepet på Iran har fått prisen på Brent-råolje til å stige igjen

HQ

Akkurat da det så ut til at freden var innen rekkevidde, gjennomførte USA en rekke "defensive" angrep, som de har kalt det, i det sørlige Iran, samtidig som deres allierte Israel gjenopptok sin kampanje mot Hizbollah i Libanon. Disse militære aksjonene fant sted mens Irans utenriksminister og landets sjefsforhandler var i Doha (Qatar) for å føre fredssamtaler med amerikanske forhandlere om en løsning på konflikten.

Denne gjenopptakelsen av krigshandlingene førte umiddelbart til at terminprisen på Brent-oljen steg med 2,36 dollar, tilsvarende ca. 2 %, mens den i den foregående sesjonen på fredag (i går, mandag, var det helligdag i USA) hadde stengt med et fall på 7 %, drevet av rykter om en mulig avslutning av krigen og stenging av Hormuzstredet.

"Traderne satser stort på at et avgjørende gjennombrudd endelig vil frigjøre oljetankerne som lenge har vært lammet og fanget i og rundt Hormuzstredet", sier Tim Waterer, sjefanalytiker i KCM Trade, i en kommentar gjengitt av Reuters.

USA og Iran skal ha kommet frem til en foreløpig avtale der de forplikter seg til å finne en løsning på konflikten og stenge Hormuzstredet innen maksimalt 60 dager. I mellomtiden er hundrevis av skip som frakter tilsvarende en femtedel av verdens energiforsyning, strandet i stredet i påvente av at passasjen skal gjenåpnes.