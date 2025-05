Det siste hinderet for Microsofts oppkjøp av Activision Blizzard er fjernet

HQ

Du husker sikkert alle de lange, langdryge argumentene, lekkasjene, innrømmelsene og rettshøringene - før det etter nesten to år ble bestemt at Microsoft skulle få lov til å kjøpe Activision Blizzard (og i samme slengen endre hele sin multiformatstrategi).

Ikke alle var fornøyd med utfallet, og Federal Trade Commission (FTC) forsøkte å anke avgjørelsen og har siden høsten 2023 jobbet for å prøve å stoppe sammenslåingen. Nå melder Yahoo at dette arbeidet er avsluttet etter at en enstemmig domstol har bestemt at alt ble gjort på riktig måte, og de sier også at FTC ikke har klart å komme opp med noe nytt som rettferdiggjør å rive opp avtalen.

Dette betyr at det siste lille hinderet er ryddet av veien, og Activision Blizzard er nå eid av Microsoft uten noen juridiske spørsmålstegn.