Det siste spillet fra Viktor Antonov, som jobbet med Half-Life 2 og Dishonored, har blitt avslørt som Guns of Eschaton

HQ

I fjor mistet vi den legendariske kunstneren, designeren og verdensbyggeren Viktor Antonov. Antonov, som var kjent for sitt arbeid med å gi Half-Life 2 og Dishonored liv, hadde jobbet med et siste prosjekt før han gikk bort. Nå er utvikleren Eschatology Entertainment klar til å avsløre dette spillet, og det er et unikt Soulslike-FPS kalt Guns of Eschaton.

Guns of Eschaton utspiller seg i en western-setting kombinert med et okkult preg. "Verden er i ferd med å gå under", forteller traileren oss i løpet av de første sekundene, og det er opp til oss å bevare det som er igjen av lov og rettferdighet i en verden som har gått av hengslene. I traileren ser vi hovedpersonen vår kjempe mot kister som har våknet til liv, demoniske kvinner med flaggermusvinger og -ansikter, og merkelige svevende øyeepler, i tillegg til andre rare og unike fiender. Det ser ut til at «Guns of Eschaton» er et samarbeidsspill, siden vi ser hovedpersonen vår sammen med en venn ved siden av seg, så i det minste er du ikke alene om å jakte på vesener som ser ut som om de har hoppet ut av en kosmisk skrekkbok.

Fuad Kuliev, studiosjef hos Eschatology Entertainment, sa at han var med på å forme verdenen i Guns of Eschaton sammen med Viktor Antonov helt fra de tidligste stadiene. "Jeg hadde det privilegium å forme denne verdenen sammen med Viktor: der ideer, temaer og konsepter gjennom hans talent utviklet seg til den verdenen spillerne vil se i dag. Viktors fantasi og kreative arv har vært en konstant kilde til inspirasjon gjennom hele utviklingen, og dette spillet er resultatet av en utrolig samarbeidsinnsats fra hele teamet vårt for å gi denne visjonen liv. Vi er stolte av å dele det med spillere over hele verden i samarbeid med utgiveren vår, 4Divinity," sa han.

Sjekk ut traileren nedenfor, og legg Guns of Eschaton til ønskelisten din på Steam nå.