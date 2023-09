Det skal ha Marvel skrotet en hel episode av TV-serien Echo

HQ

Marvels Echo-miniserie har vært under produksjon en god stund. Karakteren dukket først opp i TV-serien Hawkeye, og en miniserie om henne skulle etter planen lanseres på Disney+ i november. For en stund siden ble det imidlertid besluttet å utsette serien, som nå får premiere i januar i stedet.

Nå ryktes det også at Marvel har tatt beslutningen om å skrote en hel episode av serien, som vil bestå av fem episoder, i stedet for seks som tidligere planlagt. Årsaken til beslutningen skal være ujevnt tempo. Hvis dette viser seg å stemme kan vi neppe klage på avgjørelsen, ettersom det har vært et tilbakevendende problem for Marvel sine TV-serier.

Alt dette kommer per CanWeGetToast som har blitt kjent for å dele rykter og informasjon om Marvel Cinematic Universe.