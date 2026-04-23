Det skal visstnok være flere Spider-Verse-variantprosjekter på gang

Da Spider-Man: Into the Spider-Verse kom i 2018, serverte den et animert eventyr som tok mange med storm og presenterte massevis av Spider-Folk-varianter som raskt ble elsket i fansenes øyne. Frem til nå har det vært lite som har blitt gjort for å utvide historiene til disse bifigurene, men det vil snart endre seg ganske betydelig, ettersom Spider-Noir vil debutere på Prime Video i slutten av mai.

Dette er en serie basert på karakteren Ben Reilly, den samme Spider-Noir -karakteren som ble introdusert i Into the Spider-Verse. Selv om denne serien forventes å presentere en versjon av karakteren som er annerledes enn den animerte, er det et klart bevis på at Sony og Marvel ser et univers der andre Spider-Folk kan trives og bære sine egne prosjekter.

Og tilsynelatende er Spider-Noir bare det første av mange. Vi sier dette ettersom co-showrunneren av Spider-Noir, Oren Uziel, har snakket med SFX Magazine (takk, GamesRadar+) for å hevde at det er andre Spider-Verse-variantprosjekter i arbeid.

"Jeg er fokusert på Spider-Noir, men jeg vet at det er andre i arbeid. Jeg har snakket litt med folkene som jobber med dem, og jeg synes de er veldig spennende. De følger litt av den samme formelen [som Spider-Noir], den samme ideen om å ta en sjanger og løfte den ved å sette en Spider-variant inn i den. Det åpner opp en helt ny verden, og det er bare en ekstremt spennende mulighet."

Det er uklart hva dette blir, men det er utvilsomt mange som gjerne vil se Spider-Gwen få sitt eget eventyr, eller kanskje til og med Spider-Punk, som tar handlingen til gatene i Big Smoke, det gode gamle London.

