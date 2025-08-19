Hollow Knight Silksong skal avsløre store nyheter på torsdag

HQ

På tide å ta av oss klovnenesene etter flere. Avsløringen Hollow Knight-fans har ventet spent på i det som virker som for alltid skjer denne uken. Som forventet vil Hollow Knight Silksong være til stede på Gamescom, men det stopper ikke der.

Team Cherry avslører at de skal ha en spesiell kunngjøring om Hollow Knight: Silksong klokken 16.30 den 21. august. Det er på torsdag, så vi er bare 48 timer unna å endelig få vite hvorfor denne etterlengtede oppfølgeren over seks år å fullføre og mest sannsynlig datoen for når spillet lanseres. Kanskje det til og med slippes med en gang på torsdag?