Det som skjedde mellom Vinícius og Simeone i derbyet: "Florentino kommer til å sparke deg, husk det..."

Real Madrid slo Atlético de Madrid i semifinalen i den spanske supercupen, med mål av Valverde og Rodrygo, men Vinícius var nok en gang hovedpersonen, etter en konfrontasjon med Atleti-manager Cholo Simeone. Da Vinícius ble byttet ut i det 80. minutt, hånet den argentinske manageren Vinícius og ropte at "Florentino kommer til å sparke deg, husk det", ifølge leppelesing fra TV-kameraene. Simeone gestikulerte også med øret, med henvisning til fløytene til spilleren da han ble byttet ut.

Vinícius konfronterte ham kort, men ble stoppet av Xabi Alonso. Både Vinícius og Simeone fikk gule kort.

På pressekonferansen var Real Madrid-treneren svært kritisk til Simeones oppførsel, og sa at han ikke er et godt eksempel på sportslig oppførsel: "For meg går slike ting på tvers av den respekten man må ha for sine lagkamerater. Så så jeg hva han sa til ham, og jeg liker ikke når lagkameratene mine blir snakket til på den måten. Jeg prøver å vise respekt for motstanderlagets spillere, og det er ikke alt som er akseptabelt".

På sin egen pressekonferanse sa Simeone at "det som skjer på banen, forblir der, slik det har vært siden vi var små", og sa at han ikke husket hva han sa til Vinícius. Senere sa klubben at det var Vinícius som startet det hele, men at han gjorde en respektløs gest mot Atletis benk.

Etter kampen kommenterte Vinícius en Instagram-story, der han gjorde narr av ham: "Du tapte nok en knock-out".