Det som virkelig gnager meg: Call of Duty: Black Ops 6s kamuflasjeutfordringer

Alle som har spilt et Call of Duty -spill de siste årene, vil være godt kjent med kamuflasjeutfordringen som oppstår hvert år. For å få de mest ekstravagante og spennende våpenskinnene i spillet, de som ikke kommer som betalte tegninger, må du i hovedsak fullføre en rekke utfordringer enten på Zombies eller på Multiplayer. Mens dette for noen våpenarketyper kan være en tur i parken, er andre designet for å gjøre livet ditt til et levende helvete, en opplevelse som ærlig talt fortsetter å male tannhjulene mine.

Det frustrerer meg ikke på grunn av tidsinvesteringen som er involvert for å fullføre disse kamuflasjeutfordringene, faktisk har jeg det helt greit med å tilby en tidkrevende aktivitet for å holde dedikerte fans underholdt, men det som irriterer meg er hvordan balansen for disse utfordringene mangler sammenheng og ikke gir noen mening. Visst, det er en smal sak å lande 100 hodeskudd med en automatrifle eller en SMG. Det kan ta deg noen timer, men det er plausibelt og fullt gjennomførbart, men 100 hodeskudd med en pistol ... Du må spøke?

Dette er ikke engang den mest graverende delen av hele oppsettet heller. Som enhver Call of Duty -spiller vet, er det visse våpenarketyper som alltid er bedre enn de andre. Assault rifler og SMGs vil alltid utkonkurrere LMGs og hagler, og Activision har aldri virkelig virket brydd om å gjøre noe for å endre det. Igjen, dette gjør meg egentlig ikke så mye, for dette er en historie som er like gammel som tiden, eller i det minste like gammel som Call of Duty's Multiplayer. Men hvis disse våpentypene er notorisk dårlige sammenlignet med fellesskapets favoritter, ville det kanskje være en fordel å gjøre camo-utfordringene deres litt mindre frustrerende? Kanskje 50 hodeskudd er nok for en pistol eller hagler, eller enda bedre, kanskje vi går tilbake til ettskuddsdrap for hagler og snikskytterrifler, for eksempel. Slik det er nå, er det faktisk enklere (og morsommere) å få knivgull enn det er å få mange av de andre våpnene, rett og slett fordi alt du trenger er 100 drap for å fullføre den oppgaven, noe som er en lek sammenlignet med å prøve å headshotte en SMG-bruker som misbruker Omnimovement mens du sleper rundt på et åtte kilo tungt LMG.

Men selv dette er trivielt i forhold til det jeg personlig anser som det verste av alt: HE-1-kasteren. Det finnes riktignok noen mer tradisjonelle våpen som er et mareritt å fullføre (host, host Goblin MK 2), men HE-1 er kanskje en av de mest latterlige camo-utfordringene jeg noensinne har sett. For referanse er dette ganske mye BOPS 6s ekvivalent til RPG, noe som betyr at det ikke har et målrettingssystem designet for å låse på og spore luftscorestreaks som Cigma 2B. Selv om du kanskje tenker tilbake på tidligere tiders RPG-er og lurer på hva problemet er, har HE-1 et siktet trådkors som du må se gjennom før du avfyrer. Du kan ikke ta den frem for et raskt, uventet rakettangrep, du må sikte og deretter trykke på avtrekkeren, noe som gjør det til en fullstendig planlagt idé å sette i verk hvis du har tenkt å bruke dette våpenet. Ok, hvorfor tar du deg ikke god tid og skyter ned fiender som presser inn i deg? Godt rop og et flott alternativ til du blir pålagt å ødelegge scorestreaks med dette gudsforlatte verktøyet. Siden det ikke har noen sporing, er enhver form for fjern scorestreak som en UAV i utgangspunktet utelukket, noe som betyr at du nå blir tvunget til å jakte på de langt sjeldnere helikoptrene hver gang en dukker opp. Det er den typen utfordring som får deg til å lure på hvorfor du i det hele tatt gidder å forsøke å låse opp Dark Matter og lignende.

Og dette er bare mine ankepunkter med Multiplayer. Ja, Zombies -utfordringene har en tendens til å være enklere og mindre frustrerende, men de krever mye, mye mer av tiden din. Igjen, hvis du virkelig presser på, kan du sannsynligvis krysse av en Multiplayer skifer av utfordringer på tre til fem timer per våpen, men på Zombies trenger du det dobbelte, kanskje til og med det tredobbelte per våpen. HE-1 krever 2000 drap for å få Purple Tiger! 2 000 drap med en bærerakett i PvE-modus for å låse opp sjansen til å fullføre de to neste utfordringene før du kan prøve deg på gull! Hvis du har tenkt å spille noe annet spill enn Black Ops 6 fra nå av og frem til neste Call of Duty kommer (sannsynligvis) til høsten neste år, kan du like gjerne akseptere at du aldri vil se Afterlife eller Nebula på noen av våpnene dine. For mange er det nok til og med uaktuelt å få Opal på én våpenklasse.

Poenget jeg prøver å få frem er at Call of Dutys camoer ikke trenger å være så forbanna grinete. Det kan være tidkrevende og utfordrende, men mye, mye mindre frustrerende hvis et par folk på Activision bare ville bruke en ettermiddag på å designe bedre camo-utfordringsparametere. Hvis hvert spill kan tilby titalls nye og unike Achievements og Trophies å jakte på, hvorfor kan ikke litt av denne kreativiteten strekkes inn i Multiplayer, hvor flere mennesker uansett vil bli investert i utfordringsjakten? Det virker virkelig ikke som et latterlig krav.