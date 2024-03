Det søte eventyrspillet Europa er forsinket til "sannsynligvis" sommeren.

HQ

Hvis du har holdt pusten og ventet på å få sjansen til å sjekke ut det søte eventyrspillet Europa, bør du kanskje stoppe opp. Til tross for at indietittelen opprinnelig planla å debutere på PC 16. april, er spillet nå utsatt til en ukjent dato som sannsynligvis blir i løpet av sommeren.

I forbindelse med forsinkelsen har skaperen Helder Pinto publisert et Steam-blogginnlegg der han uttaler: "Dette var en svært vanskelig avgjørelse og kom etter mange diskusjoner mellom meg selv og resten av teamet. Europa begynte som et sideprosjekt jeg skapte alene, og i årene som har gått har det vokst mer enn jeg noensinne kunne ha drømt om, selv om vi fortsatt jobber på kvelder og i helger ved siden av jobbene våre. Jeg er veldig stolt av det vi har gjort sammen - og derfor orker jeg ikke tanken på å slippe spillet før det er i den tilstanden vi ønsker. Dessverre ser det ut til at det kommer til å ta litt lenger tid enn forventet."

Pinto gikk litt lenger og la til: "Jeg vet at mange har gledet seg til lanseringen, og jeg vil gjerne be om unnskyldning og be om at dere venter litt lenger. Jeg lover at den ekstra tiden vil være vel anvendt, og jeg tror virkelig at det endelige arbeidet vil være verdt å vente på. Vi gir beskjed om ny dato så snart vi er 100 % sikre på at vi er klare til å lansere."

Europa handler om en ung androide som drar ut for å utforske en terraformert versjon av Jupiters måne. Ved å løpe, glide og fly gjennom de grønne omgivelsene får hovedpersonen, kjent som Zee, i oppgave å løse gåter og mysterier i forsøket på å oppdage hemmelighetene rundt det siste levende mennesket.