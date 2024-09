Det søte flerspillerpuslespillet All You Need is Help har nettopp blitt lansert

HQ

Som en del av Xbox Tokyo Game Show-presentasjonen fikk vi nettopp en god titt på et bedårende flerspillerpuslespill som er kjent som All You Need is Help. Tittelen kommer fra utvikleren Q-Games Ltd. og er studioets 17. finurlige tittel som en del av PixelJunk-serien.

Målet er å slå seg sammen med venner for å bruke en av et utvalg av roterbare puslespillfigurer for å finne en løsning på et puslespill-lignende problem. I bunn og grunn må du ordne deg slik at du dekker de uthevede rutene på et rutenett nedenfor, og hele opplevelsen er bygget for å passe familier og venner og for å bringe folk nærmere hverandre.

Det fantastiske med All You Need is Help er at spillet faktisk nettopp har debutert også. Du kan gå til PC-plattformer, Xbox One og Xbox Series X/S for å hente spillet og til og med nyte det som en del av Game Pass-abonnementet ditt.