Det søte lydsporet fra Super Mario Land 2 lagt til i Nintendo Music

Nå har Nintendo Music -appen blitt enda bedre. Nintendo har lagt til musikk fra et av Marios mest bemerkelsesverdige eventyr, det sørgelig undervurderte og glemte Super Mario Land 2: Six Golden Coins.

Det ble utgitt til Game Boy i 1992, og er noe av det manglende leddet mellom det første Super Mario Land og Super Mario World. I dette spillet hadde Mario et verdenskart å navigere på og animasjoner som så ut til å være hentet fra Super Nintendo-spillet. Hvis Mario spiste en gulrot, ble han til Bunny Mario, noe selv Nintendo ser ut til å ha glemt.

Spillet ble utviklet av Nintendo R&D1 (Metroid-teamet) under ledelse av Gunpei Yokoi, noe som kan forklare hvorfor det skiller seg så mye fra andre Mario-spill både når det gjelder gameplay og historie ... og det eneste beviset på denne perlen i dag er at et visst grådig hode lever videre. Ja, dette er tittelen der Wario debuterte.

Men når det er sagt, len deg tilbake og nyt lydsporet. Hvis du vil spille det selv, er Super Mario Land 2: Six Golden Coins inkludert i Switch Online + Expansion Pack.