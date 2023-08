Det søte samarbeidsspillet Party Animals får en spesialtilpasset Xbox Series S-konsoll

HQ

Vi fikk muligheten til å prøve mange spennende spill på årets Gamescom, men en uventet overraskelse for oss var Recreate Games' Party Animals. I denne party-tittelen kjemper spillerne mot vennene sine i flere flerspillerspill som en bedårende gjeng med dyr.

For å feire spillets lansering 20. september på PC og Xbox-konsoller gir Microsoft fansen sjansen til å vinne en skreddersydd Party Animals Xbox Series S-konsoll via en konkurranse på X. For å få sjansen til å vinne konsollen må fansen følge og retweete hashtaggen #PartyAnimalsSweepstakes. Deltakerne må være over 18 år for å delta, og konkurransen avsluttes 20. september.

I forbindelse med kunngjøringen av konkurransen annonserte utvikleren Recreate Games også en rekke lukkede betahelger frem til lanseringen. Du kan se disse nedenfor: