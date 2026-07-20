Det spanske fotballforbundet fjerner Donald Trump fra bildet fra VM-feiringen

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Marc Cucurella er den eneste spilleren som har opplevd den samme pinlige situasjonen to ganger: å bli tvunget til å stå ved siden av Donald Trump mens han løfter et trofé. Det samme som skjedde i finalen i klubb-VM i fjor, der Chelsea slo PSG, skjedde da Spania løftet trofeet etter å ha slått Argentina.

Heldigvis gjorde FIFA-president Gianni Infantino noen forsøk på å skyve Trump ut av sentrum, og da det spanske fotballforbundet (RFEF) la ut bildet på sosiale medier, sto Trump på siden, og det var enkelt for RFEF å klippe ham bort.

Kameraene fanget øyeblikket. Trump insisterte på å stå i sentrum mens spillerne løftet trofeet, selv om det ikke finnes noen presedens for at en leder fra vertslandet har vist seg i det øyeblikket, og det strider mot protokollen, der kun spillerne og treneren skal være til stede (Trump opptrådte også som om USA var det eneste vertslandet for turneringen, som ble arrangert i samarbeid med Mexico og Canada, og hvis ledere naturligvis ikke var på scenen).

I videoen holder Spanias kaptein Rodri pokalen, mens han forsiktig dytter Trump ut av midten ved å ta tak i skulderen hans, og Trump ser ut til å gå bort, bare for å stille seg på siden. Gianni Infantino løper bort, sannsynligvis for å be den amerikanske presidenten om å gå, siden han ikke hører hjemme der.

Men etter noen milde forsøk fra Infantino på å vise Trump veien ut, rører Trump seg ikke, konfettien kommer, og Rodri løfter trofeet. Til slutt overbeviser Infantino Trump om å trekke seg tilbake nok til at RFEF kan klippe ham helt ut av bildet...