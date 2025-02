Det spanske rugbylandslaget sikrer seg kvalifisering til VM i 2027 etter tidligere diskvalifikasjoner

HQ

Det spanske rugbylandslaget feirer nå sin første kvalifisering til Rugby World Cup siden 1999. Løverne, som laget populært kalles i Spania, sikret seg plassen etter å ha slått Sveits 43-13 søndag 9. februar, som en del av Rugby Europe Championship 2025.

Selv om rugby ikke er en av de mest populære idrettene i Spania, har denne seieren og kvalifiseringen hatt en enorm effekt på nasjonale medier. Seieren kommer etter en svært vanskelig tid for spansk rugby, fordi laget klarte å kvalifisere seg til 2019- og 2023-utgavene ... men ble diskvalifisert av burokratiske årsaker (uberettigede spillerregistreringer), noe som etterlot spillerne knust og alvorlig skadet publikums tillit til det spanske forbundet.

Kvalifiseringen til VM i 2027, som finner sted i Australia, feires som en stor triumf, og etter all denne tiden er det en belønning for spillernes harde innsats og dedikasjon.

Spansk rugby har ikke hatt mye hell internasjonalt. Selv om de har blitt nummer to tre ganger, har de ennå ikke vunnet noen internasjonale rugbymesterskap, ofte kalt "Six Nations B", mesterskapet med de lavere rangerte europeiske nasjonene utenfor "bix six" (England, Skottland, Wales, Irland, Frankrike, Italia, som har sin egen - og sterkt begrensede - konkurranse, for tiden spilt og styrt av Irland). Og sist gang de var med i et VM, i 1999, ble de slått ut i gruppespillet og vant ingen kamper.

Men de fleste av dagens spillere var ikke født ennå. Denne kvalifiseringen, og det pågående europamesterskapet (neste kamp mot Georgia spilles søndag 16. februar i Madrid, og det forventes en stor feiring), øker publikums interesse for rugby, og gir nytt håp til fans over hele landet.