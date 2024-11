Det spanske studioet Tequila Works erklærer konkurs

HQ

En dårlig dag for utvikling av videospill. Madrid-baserte studio Tequila Works, ansvarlig for titler som The Sexy Brutale, RiME, Gylt og Song of Nunu: A League of Legends Story, har begjært konkurs. Ledelsen har ikke klart å snu den vanskelige situasjonen de havnet i for noen måneder siden, da Tencent kuttet finansieringen av studioet, noe som førte til en større omstrukturering av utviklingsteamet og kansellering av det uannonserte pågående prosjektet.

Ledelsen har kjempet for å holde Tequila flytende siden den gang, men forholdene har sakte kvalt studioets kontoer, og i dag rapporterte Gamesindustry.biz at studioet har begjært seg konkurs, ettersom ledelsen trakk seg. Daglig leder Térence Mosca, inntil nå COO i Tequila, vil ta ledelsen i denne prosessen.

Tequila har vært et av de mest fremtredende ofrene for Tencents investeringssving i Japan og Vesten. En ny retning for den kinesiske giganten, der de har redusert sitt engasjement i vestlige selskaper betydelig og fokuserer på å utvikle studioer i sitt eget land.

La oss håpe at de talentfulle arbeiderne i Tequila Works snart vil finne et nytt profesjonelt reisemål og fortsette å tilby sitt gode arbeid til videospill.