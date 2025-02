Det store britiske VFX-konsernet Technicolour kollapser

HQ

VFX-konsernet Technicolour har gått konkurs i Storbritannia etter å ha forsøkt å finne kjøpere, uten å lykkes. Gruppen var ansvarlig for arbeid på flere tiår med animasjonsfilmer, inkludert Pinocchio fra 1940 og Mufasa fra 2024: Løvenes konge.

Konsernet eide studioer i Storbritannia, USA, Canada og India, og de fleste av de mer enn 440 ansatte vil bli overflødige, ifølge BBC. "Den økonomiske motvinden som påvirker selskaper i hele den kreative industrien har vist seg å være for utfordrende å overvinne, noe som har ført til at Technicolors virksomhet i Storbritannia er satt under administrasjon i dag", sier Nick Holloway, firmaets medadministrator.

Technicolor ble grunnlagt helt tilbake i 1915, og til tross for at konsernet har eksistert i mer enn 100 år, jobbet det fortsatt med moderne storfilmer så sent som i fjor, inkludert Kraven the Hunter, Young Woman and the Sea og Emilia Perez.

Dette er et hardt slag for VFX-industrien, som føles viktigere enn noensinne i mye moderne filmskaping. Men tregt og inkonsekvent arbeid kan være døden for ethvert selskap, selv et historisk et som Technicolour.

