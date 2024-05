Det stormer i denne nye traileren for Twisters

Mange av oss husker Jan de Bonts stormfulle film Twister. En av disse herlig dumme 90-tallsfilmene fylt med karakterer og situasjoner som det var vanskelig å ta på alvor. Men den var morsom og underholdende, og nå kommer det en oppfølger i form av Twisters, som er ventet å komme på kino 19. juli.

Siden premieren nærmer seg, er tiden inne for en ny og mer svulstig trailer for det stormfulle skuespillet, som du kan ta en nærmere titt på nedenfor. Og ja, den ser akkurat like sjarmerende hjerneløs ut som forventet. Overdimensjonerte tornadoer som sluker alt på sin vei, kombinert med to team som til tross for sine ulikheter tvinges til å samarbeide for å bekjempe naturens urkrefter.

Gleder du deg til Twisters?