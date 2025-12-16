Det største Tetris-spillet noensinne ble laget med 4000 droner

HQ

Under Red Bull Tetris World Final ble nattehimmelen opplyst da tusenvis av droner gikk i luften for å gjenskape spillets form, slik at spillerne kunne se opp på den enorme skjermen og flytte brikker som om de spilte på Game Boy eller en annen enhet.

Denne utstillingen i Dubai er det største Tetris-spillet som noensinne er laget, med 2800 droner som danner formene til de klassiske Tetris-brikkene, og flere droner holder spillets logo, poengsum og tid på skjermen hele tiden. Mestere fra 60 land konkurrerte, og vinneren ble den 19 år gamle tyrkiske studenten Fehmi Atalar, som vant med hele 168 566 poeng.

Dette spillet feiret også 40-årsjubileet for Tetris, en begivenhet som har stor betydning for spillere over hele verden. Hvis du vil høre mer om hvordan Tetris ble skapt og hva det betyr i dag, har vi snakket med spillets skapere i et eksklusivt intervju som du kan se nedenfor :

