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14. juni blir den sveitsiske befolkningen kalt til urnene for å stemme i en folkeavstemning om å begrense befolkningen i landet til 10 millioner mennesker, og dermed begrense tilstrømningen av innvandrere som ønsker å bosette seg der. Avstemningen er organisert av det konservative, høyreorienterte Sveitsiske Folkepartiet (SVP), som begrunner dette med stigende husleier, en påstått økning i kriminalitet og overbelastning av transportsystemet.

Tiltaket splitter virkelig landets befolkning, og meningsmålinger viser for øyeblikket at 47 % er for og 52 % er imot. «Sveits er et lite land med begrenset territorium, og har opplevd den høyeste befolkningsveksten de siste årene», sa SVP-parlamentsmedlem Yvan Pahud til Reuters.

På den annen side er landets økonomer og næringslivsledere dypt bekymret for at tiltaket kan bli vedtatt, da de forutser en økonomisk katastrofe. Rudolf Minsch, sjeføkonom i næringslivsorganisasjonen economysuisse, uttalte at taket var et «populistisk forsøk» på å løse komplekse problemer med en kunstig og forenklet grense.

Med et tak på 10 millioner innbyggere ville Sveits bli tvunget til å si opp internasjonale avtaler som fremmer befolkningsvekst, inkludert avtalen med EU som tillater fri bevegelse av personer, en betingelse i det komplekse nettverket av sveitsiske avtaler med Brussel som gir landet tilgang til det europeiske indre markedet. Claude Maurer, sjeføkonom ved forskningsinstituttet BAK Economics, uttalte at hvis Bern skulle oppheve sine bilaterale avtaler, ville den sveitsiske økonomiske veksten mellom 2028 og 2045 bli 7,1 % lavere, noe som tilsvarer et tap på 685 milliarder sveitsiske franc (867 milliarder dollar).