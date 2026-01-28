Det sveitsiske ishockeyligalaget Ambri-Piotta ansetter finske Jussi Tapola som ny hovedtrener.

HQ

Ishockeylaget Ambri-Piotta har annonsert, som rapportert av finske YLE, at Ambri-Piotta har rekruttert en ny hovedtrener for resten av sesongen.

Jussi Tapola var tidligere trener for SC Bern, men fikk sparken i oktober i fjor. Tapola vil få hjelp av Pasi Puistola og Saku Martikainen, som allerede har vært en del av laget. Dessverre betyr dette også at Eric Landry og Rene Matte har fått sparken.

Den sveitsiske ishockeyligaen består av 14 lag, og Ambri-Piottas nåværende posisjon er 13. plass. Med andre ord er det ikke rart at lagledelsen ønsket å gjøre noen endringer.