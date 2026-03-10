Verdensnyheter
Det sveitsiske parlamentet godkjenner kompensasjon til ofrene for barbrannen i Crans-Montana
Det vil bli utbetalt et engangsbeløp til overlevende og familier til de omkomne.
Det sveitsiske underhuset i parlamentet har godkjent en engangsutbetaling på 50 000 sveitsiske franc (64 000 dollar) til overlevende og etterlatte etter den dødelige brannen på nyttårsaften på baren Le Constellation. Brannen i skistedet Crans-Montana drepte 41 mennesker og skadet 115.
Det såkalte solidaritetsbidraget er ment å gi rask økonomisk støtte til ofrene for katastrofen. Tiltaket var allerede godkjent av overhuset i den sveitsiske forbundsforsamlingen, og nå er veien banet for utbetalinger til dem som er innlagt på sykehus, og til familiene til de omkomne.