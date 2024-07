Det svenske midsommersalget har nå startet på Steam

HQ

Sverige har lenge vært kjent som et land som produserer mye musikk og selvfølgelig Ikea, men faktum er at de også er veldig store innen dataspill takket være utviklere som Arrowhead Game Studios, Avalanche Studios, Coffee Stain Studios, DICE, Fatshark, Hazelight, MachineGames, Mojang, Paradox Interactive, Starbreeze Studios og selvfølgelig Massive Entertainment - for å nevne noen.

Og akkurat nå kan du glede deg over billige svenske spill. Via Steam har noe som kalles Swedish Midsummer Sale startet med over 80 titler og opptil 95% rabatt, og i presentasjonen kan vi lese :

"De deltakende spillene representerer et stort utvalg av sjangre, og er utviklet av studioer fra nord til sør i Sverige. Titlene spenner fra indiespill til trippel-A."

Hvis du synes dette høres gøy ut, kan du gå til denne lenken og sikre deg litt billig blå og gul underholdning.