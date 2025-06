Det tapte Atari 2600-spillet "Earthquake" avdekket på et museum i Texas

HQ

National Videogame Museum i Frisco, Texas, har gjort et uventet funn i hyllene sine: et tidligere ukjent Atari 2600-spill fra 1980-tallet med tittelen Earthquake. Spillet ble funnet blant en haug med gamle disketter som tilhørte kunstneren Jerome Domurat - kjent for sitt arbeid med Raiders of the Lost Ark og E.T.

Domurat jobbet hos Atari mellom 1981 og 1986, før han senere gikk videre til Sega, der han bidro til titler som Jurassic Park for Sega CD, før han gikk bort i 2016. Materialet hans ble senere donert til museet, som nå bevarer og undersøker innholdet.

I et Facebook-innlegg skrev en talsperson for museet følgende om funnet og delte også en håndfull bilder som du kan se nedenfor :

"Disse grafiske bildene ser ut til å vise mange av elementene i et mulig jordskjelvlignende spill - bygninger, vrakrester og en brannmann. En bestemt grafisk skjerm ser ut til å vise en brannmann i en labyrint av Berzerk-typen som leter etter skadde mennesker med en lommelykt som lyser opp en del av skjermen, i likhet med effekten som brukes i Haunted House. Hvis så mye arbeid ble lagt ned i grafikken, skulle man tro at dette spillet burde være nevnt, men så vidt vi vet, har det aldri dukket opp på noen utviklingslister."

Spilte du Atari 2600 da du var barn, og hva var favorittspillene dine til konsollen?