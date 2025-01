Det tidligere Dr. Disrespect-studioet, Midnight Society, legger ned og sier opp alle sine ansatte

Midnight Society Midnight Society har ikke hatt det letteste livet i det hele tatt. Studioet ble grunnlagt for noen år siden av en samling bransjeveteraner og influencer Guy "Dr. Disrespect" Beahm, og mens målet har vært å skape et sted å bygge samfunnsdrevne titler som det under utvikling Deadrop, kontroversen og beskyldningene påstander mot Dr. Disrespect gjorde fjoråret til litt av et mareritt for studioet, noe som til slutt resulterte i oppsigelser i september, og dette har tydeligvis ikke hjulpet dem med å sikre fremtiden.

I en uttalelse på sosiale medier har Midnight Society bekreftet at de legger ned, og at alle de 55 ansatte blir permittert. Utvikleren stopper arbeidet i Deadrop og forsøker å sikre plasser i andre studioer for det berørte teamet. Hele uttalelsen fra utvikleren kan sees nedenfor.

Det som ikke er forklart ennå, er hvordan denne avgjørelsen vil påvirke grunnleggerne som har kjøpt seg inn i Deadrop tidlig for å støtte utviklingen. Midnight Society har ennå ikke bekreftet om disse personene vil få tilbakebetalt for sin økonomiske forpliktelse til spillet.